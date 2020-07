Imperia: le Maestre di piazza Calvi producono un video dedicato ai bambini ed alla loro scuola

Le maestre della scuola dell'infanzia di piazza Calvi (Istituto Comprensivo Novaro) di Imperia, per la fine della didattica a distanza hanno girato e montato un video dedicato a tutti i bambini e le famiglie della loro scuola.

Il messaggio del video è semplice e chiaro: “Cari bambini, anche dalle situazioni più difficili come quella che abbiamo vissuto quest'anno, si può sempre imparare qualcosa e crescere, proprio come ha fatto il nostro ‘Fioricino’, simbolo della nostra unione e della nostra presenza. Nonostante tutto abbiamo continuato a seminare, in attesa di riabbracciarci a settembre!”