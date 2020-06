Il Presidente del consiglio regionale condanna il gesto intimidatorio contro la sede della Regione

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana esprime la ferma condanna dell’Assemblea legislativa della Liguria contro il gesto intimidatorio compiuto questa notte da ignoti che hanno imbrattato con spray rosso i vetri della Sala della Trasparenza, in piazza De Ferrari, a Genova. «E’ un gesto che si qualifica da solo, perchè compiuto da chi non ha il coraggio delle proprie azioni e rifugge dal confronto dialettico. È opportuno che - dichiara il presidente - tutte le istituzioni democratiche, che rappresentano ogni cittadino, reagiscano con fermezza a gesti come questo, ribadendo il diritto di libertà e democrazia, pietra fondante della Repubblica italiana».