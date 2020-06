Ventimiglia: migranti, giovedì prossimo sopralluogo di una delegazione del Ministero dell'Interno

Si svolgerà giovedì prossimo, il sopralluogo di una delegazione del Ministero dell’Interno a Ventimiglia, per valutare la situazione dei migranti nella città di confine.

E’ previsto un sopralluogo al Campo Roya, un incontro con l’Amministrazione della città frontaliera e, quindi, una riunione in Prefettura.

Intanto, sempre in tema di migranti la relazione odierna del Ministro Lamorgese è durata oltre un'ora ed ha compromesso i tempi del dibattito e la seduta del Comitato Schengen è stata sospesa. Le osservazioni e le domande conseguenti alla sua relazione non hanno trovato spazio. Tra queste anche quelle dell’Onorevole ventimigliese Flavio Di Muro sul tema dei migranti a Ventimiglia.

Il Deputato frontaliero vorrebbe chiedere un piano straordinario, per evitare che la città possa ritrovarsi nelle stesse situazioni di alcuni anni fa, come accampamenti e problemi di ordine pubblico. “Gli arrivi in città – ha detto Di Muro - sono ripresi in virtù degli sbarchi. Chiederò la triplicazione delle forze dell’ordine a Ventimiglia, sia per l’identificazione dei migranti che per garantire alcuni presidi di sicurezza, che al momento non possono essere tali per mancanza di personale. Chiederò di implementare anche la Polizia Ferroviaria, dove alcuni passi sono stati fatti. Ma rimane impensabile che i migranti possano transitare senza essere controllati in tutta Italia, arrivando a Ventimiglia. Non è possibile che la Francia continui a mantenere chiusi i confini, aumentando i respingimenti. Ma serve anche una politica attiva dei trasferimenti da Ventimiglia in altri luoghi, per chi non ha titolo di stare in città”.