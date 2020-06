Sanremo: alle buone presenze alberghiere nell'ultimo weekend si aggiungono incassi top per il Casinò

Weekend da record per il Casinò di Sanremo dove, addirittura, sabato scorso gli addetti sono stati costretti a chiudere le sale delle slot, dove erano confluiti troppi giocatori e non si riusciva a mantenere il distanziamento sociale.

Due fine settimana molto positivi, quindi, per la casa da gioco matuziana dopo la riapertura di metà giugno. Risultati che collimano con quelli degli alberghi nella città dei fiori che, come evidenziato ieri, hanno fatto registrare anche venerdì, sabato e domenica scorsi buone percentuali di occupazione delle camere. Il tutto, ovviamente, tenuto conto del momento che si sta vivendo, a pochi mesi dall’emergenza Covid-19 e del relativo periodo di lock down.

Il top degli incassi si è registrato venerdì, con 177mila euro mentre domenica sono stati toccati i 146mila e sabato 110mila. Quasi 450mila euro, che superano di gran lunga gli introiti del fine settimana precedente, addirittura molto vicini ai 750mila della prima settimana. Una voglia di ritorno al gioco, quindi, oltre che alla normalità per tutti. E Sanremo, con tutta la nostra provincia, si sta confermando meta importante sul piano turistico.

Unico neo, di cui si sta parlando da settimane sul piano politico, è la situazione autostradale, che continua a creare problemi per gli spostamenti nella nostra regione. Un fatto sottolineato da molti turisti arrivati anche nell’ultimo weekend a Sanremo e che potrebbero decidere di non tornare, se le cose non dovessero cambiare a breve.