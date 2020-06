Quali prospettive per il turismo legato a sport, eventi, fiere e wedding? Ne parliamo alle 20:45 a ‘2 ciapetti con Federico’

Sarà una puntata dedicata al turismo quella di ‘2 ciapetti con Federico’, in onda questa sera alle ore 20:45. Durante la trasmissione, condotta da Federico Marchi, si andrà infatti ad analizzare il turismo legato a settori specifici come lo sport, gli eventi, le fiere ed il wedding. L’occasione sarà anche quella di capire come si stia muovendo il mercato in questo inizio estate e le prospettive future.

Ospiti in video collegamento: Igor Varnero, presidente provinciale di Federalberghi, che proporrà un approfondimento sull’importanza e sul futuro degli eventi turistico-sportivi; Paola Savella di Espansione Eventi che spiegherà in che maniera le manifestazioni come Ineja 2020 siano state modificate in base alle prescrizioni post lockdown e analizzerà le prospettive di altre iniziative dalla Fiera del Libro di Imperia, al Bordighera Book Festival, al Mercato Retrò di Imperia; Stefania Sartore, dell’agenzia di viaggi 'La Casa tra i Mondi' di Arma di Taggia (vincitrice per la quinta volta del Wedding Award), tratterà invece il tema del turismo legato al wedding oltre a parlare della ripresa delle vacanze, tra tendenze e difficoltà, da parte degli imperiesi.

