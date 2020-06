Nuovo tratto di strada a Mendatica, la disavventura del consigliere sanremese Bellini: "L'ho raggiunta per scoprire che è aperta solo nel fine settimana"

Da alcune settimane ha riaperto la via del sale, sentiero mitico per gli amanti dell'escursionismo, che collega Limone Piemonte con Monesi di Triora. Tra i visitatori della via del sale, anche il consigliere comunale di Sanremo Umberto Bellini, appassionato di escursionismo, che racconta però un aneddoto che riguarda purtroppo il problema della viabilità nell'entroterra.



“Superato Pieve di Teco, in direzione Mendatica, mi sono trovato una frana non segnalata. Passando poi da Montegrosso Pian Latte sono arrivato a Mendatica, dove ho visto la nuova strada inaugurata da poco che porta a Monesi, che però è aperta solo nei fine settimana”, racconta Bellini.



“Non discuto l'ordinanza del sindaco, se ha deciso di aprire solo il fine settimana ha le sue ragioni, però almeno che vengano messi dei cartelli che lo segnalano, per evitare che uno non debba fare il giro dell'oca. Lo dico perché questo non credo sia il modo corretto di fare turismo”. Il bypass per Monesi, inaugurato lo scorso 13 giugno, dovrebbe riaprire a pieno regime, da luglio.