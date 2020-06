Sanremo: donna rimane incastrata nella sdraio, mobilitazione di soccorsi e strada chiusa per 20 minuti in via Martiri (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina intorno alle 10.30 in via Martiri della Libertà, al civico 49 a Sanremo. Una donna di 78 anni, infatti, che era sulla sedia a sdraio in terrazza, è rimasta incastrata nella stessa e, essendo sola in casa, non riusciva più a rialzarsi.

Ha chiesto aiuto e, sul posto, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che, con l’ausilio dell’autoscala sono saliti fino al quinto piano dove abita la donna e l’hanno aiutata, disincastrandola dalla sedia a sdraio che, probabilmente si è chiusa improvvisamente, imprigionando la donna.

Con i pompieri anche i Carabinieri e la Polizia Municipale, oltre ad un’ambulanza della Croce Verde, che ha portato la donna in ospedale per i controlli del caso. Le sue condizioni non sono gravi. Via Martiri è rimasta chiusa al traffico per una ventina di minuti, per consentire i soccorsi.