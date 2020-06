Bonus assunzione nel settore del turismo: Confartigianato a disposizione delle imprese per la presentazione delle domande

La Confartigianato della provincia di Imperia ricorda ai titolari di alberghi, stabilimenti balneari, affittacamere, ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie che a partire dallo scorso 22 giugno, è possibile richiedere sulla piattaforma FILSE il contributo per assunzioni a tempo determinato o indeterminato fatte nel 2020.

Il contributo varia a seconda del tipo di contratto:

- 3000 euro per un contratto a tempo determinato di almeno 4 mesi;

- 4000 euro per un contratto a tempo determinato non inferiore a 5 mesi;

- 6000 euro per una assunzione a tempo indeterminato, in cui ci deve essere un incremento occupazionale netto.

C'è tempo fino a ottobre 2020 per la richiesta del contributo. Per informazioni e assistenza è possibile contattare l’Ufficio Credito della Confartigianato inviando una mail all’indirizzo credito@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524510.