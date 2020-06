Aurigo: giornata di festa in onore di San Paolo, il patrono di questo piccolo borgo (foto)

Giorno di festa ad Aurigo in onore del Santo Patrono, San Paolo. Come da tradizione presso il Santuario di S. Paolo (l­’unico edificio di culto dedicato al San­to in Liguria), il sacerdote Don Mattia Bettinelli della Chiesa di San Giorgio in Albenga, ha celebrato la SS. Messa solenne. Erano presenti tutti i sacerdoti del Vicariato, su invito del Parroco di Aurigo Don Jean Pierre Vinciguerra. La Celebrazione liturgica è stata animata dalla corale Parrocchiale.