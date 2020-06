Ventimiglia: il gatto Bobo di 17 anni aspetta di essere adottato

Gatto Bobo dopo 17 anni vissuti in casa per motivi indipendenti da lui è stato portato al gattile di Ventimiglia, Associazioni Randagi Fortunati. All'inizio, per lui è stata dura si temeva il peggio ma con l'impegno e l'amore dei volontari gatto Bobo ha capito che comunque la vita va avanti e che c'è ancora tanto amore da ricevere e lui è pronto per essere adottato.



Per poterlo conoscere o adottare potete telefonare a Lally al numero 3455889288