Da Regione Liguria 800mila euro sul turismo, Bissolotti "Un'iniezione di liquidità nelle casse del settore più importante"

"È stata lanciata pochi giorni fa la maxi campagna di promozione turistica voluta da Regione Liguria e dall’Agenzia di Promozione Turistica. Tutto ciò promosso dall’amministrazione regionale che ha così predisposto un grande piano di investimenti, del valore di 800mila euro".

L'ha sottolineato Antonio Bissolotti vice presidente di Liguria Popolare, spiegando la portata di questa iniziativa economica, pensata: "...per valorizzare e portare il Made in Liguria all’attenzione dei lettori di grandi testate giornalistiche, ma anche dei video spettatori e dei radio ascoltatori. Regione Liguria è, come sempre, pronta per ospitare turisti e permettere così finalmente all’economia regionale di ripartire - conclude Bissolotti - con un'iniezione di liquidità importante nelle casse del nostro settore più prolifico ed importante".