Ventimiglia: accordo trovato per il mercato, da domani molti banchi torneranno nella loro posizione originale

Da domani la quasi totalità dei banchi del mercato tornerà nella sua posizione originale. La decisione è scaturita al termine degli incontri tra l’Assessore al Commercio, Matteo De Villa, e gli ambulanti che operano al mercato.

In pratica i banchi sul prolungamento di via Veneto arriveranno solo all’incrocio con via Carso mentre gli altri troveranno spazio nella loro posizione originaria grazie alla rinuncia ad un metro di spazio dei banchi che sono di fronte. Grazie alla solidarietà tra i commercianti, quindi, buona parte dei banchi torneranno ‘a casa’ mentre quelli che dovranno accontentarsi di via Veneto, rimarranno comunque vicini al resto dell’area mercatale.

Ovviamente gli spostamenti ed il ritorno ad alcune situazioni precedenti saranno tutte nel totale rispetto delle normative anti contagio e rimarranno tali almeno fino al 31 luglio. Poi, chiaramente, si dovranno attendere eventuali nuove normative che, ci si augura, siano meno stringenti. La nuova sistemazione, come detto, sarà attiva già da domani.