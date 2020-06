Decreto Legge Rilancio: Di Muro (Lega) “Stop Irpef fino a settembre: governo accolga nostra proposta”

“La proroga al 20 luglio del versamento dell’Irpef, stabilita dalla circolare del Mef in queste ore, è solo un pannicello caldo che lascia nella continua incertezza i contribuenti e non risolve il bisogno di liquidità di cassa da parte delle piccole imprese, professionisti e famiglie".

Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro, che prosegue: "La Lega ha proposto la sospensione almeno fino a settembre per consentire al Paese, ai piccoli commercianti, ai lavori autonomi e ai 90 mila frontalieri dipendenti di aziende all’estero di poter rifiatare e ripartire. Dopo il parere negativo incassato dal mio emendamento al Dl Rilancio in commissione, con cui chiedevo l’esenzione totale Irpef, in linea con la proposta di Anno bianco fiscale 2020, auspichiamo che il governo giallorosso accolga la nostra richiesta di proroga dei termini di pagamento al 30 settembre. Incomprensibile rimane la decisione del Governo di prevedere l'esenzione dell'Irap ma non dell'Irpef che interessa anche chi fa attività di impresa: occorre sanare quella che è una forma di discriminazione tra contribuenti".

"Il governo - termina Di Muro - deve dare risposte concrete ad alcune categorie di lavoratori finora dimenticate dal Governo, penso ad esempio ai frontalieri italiani, per i quali ho ripresentato, con i colleghi deputati della Lega, anche gli emendamenti sulla cassa integrazione e il bonus da 600 euro precedentemente negati dal Governo e bocciati dalla maggioranza giallorossa al precedente decreto Cura Italia”.