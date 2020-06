Sanremo: il Casinò non fa solo 'rumore' come ieri sera ma anche incassi, venerdì scorso battuto il record dell'apertura

Dopo l’exploit di martedì scorso all’apertura, con 162mila euro di incassi, il Casinò di Sanremo continua a far ‘sognare’ per l’affluenza e gli introiti che continua ad andare benissimo in questa prima settimana, che ha segnato la voglia di tornare alla normalità e che, in questo weekend, potrebbe ancora migliorare.

La conferma è arrivata ieri, dal presidente del Cda Adriano Battistotti, che sta monitorando con attenzione la ripresa della casa da gioco matuziana. Mercoledì e giovedì scorsi hanno visto il cassetto della casa da gioco sfiorare i 100mila euro e la giornata di venerdì ha superato anche quell’apertura con 172mila. In giornata si potranno conoscere anche gli incassi del sabato che, quasi sicuramente, andranno a bissare i successi della settimana.

Insomma un Casinò che sta facendo da traino fin da subito all’economia di Sanremo e che ha proposto fin dall’apertura un torneo di poker dove si sono presentati molti giocatori, anche stranieri. Unico neo per la casa da gioco, ma è doveroso nel rispetto delle normative anti Covid-19, lì impossibilità di proporre al momento spettacoli al teatro ed al Roof. Per questo si attendono ovviamente nuovi input dal Governo, per capire come poter agire nel corso dell’estate.

Anche ieri in molti si sono avvicinati alle sale delle slot machine e quelle dei tavoli verdi per provare l’ebbrezza del gioco. Il Casinò di Sanremo, pur consapevole che al 31 dicembre mancheranno i circa 3 milioni persi durante il lock down, sta lavorando per riprendersi il mercato che è mancato a tutta la città.