Ventimiglia: l'ex Sindaco Ioculano risponde al Governatore "Questione di stile, noi gli abbiamo concesso il teatro, ieri non siamo stati invitati"

“Toti promette in 5 minuti quello che non ha fatto in 5 anni. Parla di programmazione, senza ricordare il ponte di Bevera, la realizzazione della ciclabile Pelagos, il prolungamento della ciclabile in passeggiata, la nuova scuola di Ventimiglia Alta, il lavoro fatto per sbloccare il Parco Roya, il lavoro sul Porto, la definizione dei nuovi interventi di riqualificazione come il Grimaldi Garden e il Waterfront sotto il Funtanin, solo per citarne alcuni. Un presidente smemorato, insomma”.

Interviene duramente l’ex Sindaco ed attuale Consigliere di opposizione a Ventimiglia, Enrico Ioculano, in risposta al Governatore della Liguria, Giovanni Toti, che ieri sera nel corso del ‘punto’ sulla situazione della città di confine dopo l’incontro con il Sindaco aveva detto di sentirsi pronto a mettere mano a situazioni che non erano state affrontate negli ultimi 5 anni. “Eppure credo che – prosegue Ioculano - almeno da parte nostra, il rispetto nei suoi confronti non sia mai mancato. Un esempio? Il 4 novembre del 2016 aveva il teatro comunale per dire ‘No al referendum’ come evento politico. All'epoca sostenevo la posizione contraria: concessi il teatro comunale e andai a portare i saluti. Il rispetto delle Istituzioni, pur nelle differenze di visioni politiche, non deve mai mancare. 19 giugno 2020: Toti viene a Ventimiglia in visita diciamo ‘istituzionale’, per visionare, tra le altre cose, il ponte di Bevera da noi progettato, cantierato e arrivato all'80 per cento della realizzazione. Eppure nessun consigliere di opposizione viene invitato”.

“Questione di stile – termina Ioculano – diverso”. Parole dirette dell’ex Sindaco che, come si evince dal suo intervento non ha mandato giù le parole del Presidente della Regione e nemmeno il mancato invito istituzionale alla sua visita, in particolare quella sul ponte di Bevera.