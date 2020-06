Sanremo: lunedì visita istituzionale del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli

Lunedì il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Paola De Micheli, sarà in visita istituzionale a Sanremo. Ad accoglierla a Palazzo Bellevue, il sindaco Alberto Biancheri e la giunta comunale.



L'incontro tra il ministro De Micheli e il sindaco Biancheri sarà l'occasione per parlare delle criticità legate alle infrastrutture della regione ma anche per un approfondimento sugli aspetti della logistica del ponente ligure. In particolare, verrà analizzato il dossier Aurelia bis su cui l'Amministrazione Biancheri insiste da anni ritenendola un'opera strategica, poiché rappresenterebbe un punto di svolta per la viabilità del territorio e per le sue prospettive di sviluppo.