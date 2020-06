Onorevole Gancia (Lega): "Bene misure approvate da UE su agricoltura. Ora commissario Wojciechowski faccia avere le proposte della commissione"

"È importante che il Parlamento Europeo abbia approvato una serie di misure di mercato eccezionali per aiutare i produttori di vino, frutta e verdura dell'UE. È importante che, per garantire che i settori vitivinicolo e ortofrutticolo ricevano ulteriore sostegno il più rapidamente possibile, il Parlamento europeo abbia dato il via libera al regolamento delegato presentato dalla Commissione europea il 4 maggio, invece di attendere il termine del periodo di opposizione di due mesi.

Queste misure offrono ulteriore flessibilità agli agricoltori e alle organizzazioni di produttori quando si tratta di apportare modifiche ai programmi operativi o di estendere il sostegno legato alla raccolta verde e ai fondi comuni di investimento. Sappiamo però che gli agricoltori e i produttori si attendono anche un secondo pacchetto di misure, che lo attendono con urgenza, misure che la commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ha respinto in quanto insufficienti dando tempo alla Commissione europea fino al 31 agosto per presentare nuove proposte.

Ora ci aspettiamo che il commissario Wojciechowski acceleri e ci faccia avere le proposte in tempi rapidissimi perché la nostra agricoltura non può attendere tutta l’estate".

Lo afferma Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.