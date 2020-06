Sanremo torna a far 'rumore': un sabato sera da 'sold out' ovunque e l'emozione dello spettacolo al Casinò (Foto e Video)

E’ stata una sorpresa emozionante, per tanti. Parliamo dello spettacolo di musica e luci organizzato questa sera al Casinò di Sanremo. Lo sapevano in pochi, ma è stato voluto per evitare eccessivi assembramenti. Ma chi c’era lo apprezzato davvero tanto.

Le più belle canzoni della storia del Festival, accompagnate dai giochi di luce proiettati dal ‘Pico Service’. In tanti si sono fermati davanti alla casa da gioco, non appena hanno capito di cosa si trattava. Prima il filmato realizzato per il nuovo brand matuziano, ‘Live & Love’ e poi luci e musica che facevano venire il groppo in gola, pensando al ‘lock down’ e senza dimenticare chi non c’è più.

C’è voglia di tornare alla vita normale e, questa sera a Sanremo lo si è notato parecchio. Bar e ristoranti stracolmi e non era facile trovare un tavolo per mangiare o bere un drink. Una bella ripartenza per la città dei fiori, che ha visto anche un buon afflusso di turisti negli alberghi e le seconde case ‘riaccese’.

“Fai rumore” Sanremo, siamo tornati a vivere. Ma facciamo ancora un po’ di attenzione per poter godere di serate come questa anche in futuro, senza il timore del Covid. E se, questa mattina, abbiamo dovuto denunciare quanto accaduto al mercato per la presenza di molte (troppe!) persone senza mascherina, questa sera invece per quanto visto la situazione era decisamente migliore con tanta gente giudiziosa. Speriamo continui così, è importante.

Intanto la serata sta andando avanti e ci auguriamo prosegua in questo modo: voglia di svago e di stare fuori ma senza eccessi. Anche la festa della musica è stata voluta in questo modo con la voglia di ‘vivere’ e senza esagerare. Sanremo è tornata, facciamo in modo di non regredire alle buie serate di marzo e aprile!

L'intero spettacolo del Casinò: