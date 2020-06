Qualcuno a fatto ‘strike’, questa notte in via Goethe a Sanremo, ma non è stato ovviamente un grande ‘colpo’ come accade nel bowling, visto che ci hanno rimesso i proprietari di alcuni scooter ed un’auto.

Sono stati gli agenti della Polizia Municipale della città dei fiori ad intervenire, questa mattina, dopo la segnalazione dei residenti. Ora stanno svolgendo le indagini del caso per risalire al colpevole che, ovviamente, ha fatto perdere le sue tracce.