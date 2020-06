Ventimiglia: terminato il tour del Presidente Toti "Parcheggi, viabilità e futuro economico nell'incontro con il Sindaco" (Foto)

Ultima visita della giornata, nel tardo pomeriggio di oggi per il presidente della Regione, Giovanni Toti. Dopo il tavolo di questa mattina a Sanremo, prima con la Giunta matuziana e poi con i rappresentanti degli albergatori, il Governatore si è intrattenuto con il Sindaco Biancheri per un colloquio privato durato pochi minuti.

Al termine giusto il tempo di fare una veloce riunione di Giunta regionale per approvare alcune pratiche importanti e poi via, in ospedale al ‘Borea’ per un rapido saluto e ringraziamento agli operatori che hanno affrontato l’emergenza Coronavirus nel nosocomio matuziano.

Nel pomeriggio Toti ha fatto visita al Comune di Bordighera: salutato da tutta la Giunta, il tema principale è stato quello relativo al futuro dell’ospedale ‘Saint Charles’ per il quale è stato confermato che il passaggio al privato dovrebbe avvenire entro fine luglio.

E’ stata infine la volta di Ventimiglia: a palazzo Comunale il Sindaco Gaetano Scullino e l’intera maggioranza hanno accolto il presidente per poi chiudersi nell’ufficio del primo cittadino per discutere dei temi legati alla città di confine.

L’ultimo atto vero e proprio della trasferta ponentina di Toti si è consumato nella sala consiliare del Comune dove, dopo un breve colloquio pubblico con Consiglieri e Assessori, ha affrontato insieme ai colleghi della Giunta regionale il classico ‘punto stampa’ della sera che, solitamente si svolge nella sala della trasparenza di Genova.

Il Sindaco Scullino ha accolto la Giunta Regionale, confermando di aver trattato temi importanti, nel corso dell’incontro terminato intorno alle 18.30: “E’ motivo di grande soddisfazione ospitare il Governatore e la Giunta regionale. Stiamo affrontando un periodo di seria difficoltà per i suoi risvolti sanitari ed economici. Il Presidente ci ha confermato di voler guardare all’estremo ponente con attenzione. Abbiamo parlato di parcheggi, viabilità, spiagge, palazzo della salute e di tante questioni che Ventimiglia aspetta da tempo. Siamo usciti dall’incontro con un impegno importante e saremo sicuramente protagonisti nell’attenzione che l’Amministrazione regionale darà alla nostra città. Sono ottimista e soddisfatto e, se tutto quello che ci siamo detti si concretizzerà, faremo sicuramente il bene di Ventimiglia”.

Il Presidente Toti ha sottolineato i vari argomenti discussi con l’Amministrazione frontaliera ed i progetti futuri: “Esco confortato da questo tour odierno – ha detto – anche se l’emergenza non è ancora terminata. Oggi registriamo solo decessi precedenti ed oggi non siamo costretti a registrarne di nuovi. Stiamo lavorando per far arrivare turisti in Liguria e per il futuro economico e commerciale della regione. Stiamo lavorando per dare fiducia ed ottimismo nel futuro, pur con grande cautela in chiave sanitaria. Siamo a Ventimiglia dove si fanno investimenti importanti sia nel pubblico che nel privato e ritengo che questo sia un buon modo per fare amministrazione e rilanciare il territorio. Il Sindaco mi chiede sempre parcheggi e penso che, almeno uno dei tre si possa finanziare e realizzare rapidamente. Scontiamo sicuramente alcuni difetti della passata amministrazione, a cui cercheremo di rimediare e, in proposito, abbiamo individuato alcune zone che vedono una serie di dissesti idrogeologici. Proprio per questo abbiamo chiesto di trasmetterci quelle che sono le situazioni più urgenti in modo da intervenire al più presto. Prima delle elezioni abbiamo un mese e mezzo per accelerare e stiamo individuando con il Sindaco Scullino una serie di interventi per la difesa della costa. Abbiamo parlato anche della ‘Casa della Salute’, ma deve essere individuato un’area opportuna per questo investimento, che prima si fa partire e meglio è. Prendo l’impegno di tornare per la metà di luglio, quando parleremo di questi argomenti più quello della rigenerazione urbana”.