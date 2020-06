Pianta la Tua Matita: iGreen, il progetto che aiuta l'ambiente!

Una matita che non è solo una matita, ma un vero e proprio progetto di comunicazione ecosostenibile finalizzato a sensibilizzare le persone sulle tematiche ambientali in modo creativo. Come? Attraverso gadget che coniugano un design accattivante, materiali green e un servizio di personalizzazione pensato appositamente per venire incontro alle esigenze delle aziende più all’avanguardia e degli imprenditori più lungimiranti.

Sembra un’idea che viene direttamente dal futuro, e invece è realtà, una realtà operativa già da qualche anno e che ha già catturato l’interesse di grandi gruppi come Generali, Eni, Coop e molti altri. Parliamo di iGreen Gadgets, azienda specializzata nella produzione, distribuzione e personalizzazione di gadget e complementi d’arredo per la casa e l’ufficio. Tutti rigorosamente ecosostenibili, tutti rigorosamente in materiali riciclati e riciclabili. Ma anche tutti rigorosamente originali, innovativi, dal design moderno e catchy.

Aiutare l’ambiente attraverso la creatività e la comunicazione

L’idea di base, infatti, è quella di aiutare l’ambiente attraverso la creatività e la comunicazione. Il risultato è quello di aver dimostrato, con i fatti più che con le parole, che si può sposare un approccio etico senza rinunciare all’estetica o alla praticità. Al contrario, tutti i prodotti iGreen Gadgets, dalle scrivanie per ufficio fino alla matita piantabile sono progettati per essere funzionali e colpire l’attenzione grazie a linee sofisticate e moderne.

Il tutto, come abbiamo detto, con un innovativo servizio di personalizzazione che consente alle aziende di ordinare i gadget facendo stampare – o in alcuni casi incidere al laser – grafiche, pattern, colori, brand e loghi aziendali. E per i più indecisi è disponibile anche un servizio di consulenza su misura che permetterà di realizzare su ogni prodotto il tipo di personalizzazione più indicato per mettere in risalto i colori, le scritte o i loghi che si vogliono far realizzare.

Il caso: Matita Sprout, la matita che si pianta e cresce

Esempio emblematico di questo nuovo trend che vede la comunicazione ecosostenibile al servizio delle impese è Matita Sprout , la matita piantabile perfetta per ogni occasione. Si tratta di una matita in legno di betulla, disponibile sia con la mina che a colori, che presenta sull’estremità una capsula biodegradabile. Quando la matita è esaurita, basta inserire la capsula nel terriccio, ricordarsi di annaffiarli ogni tanto e i semi contenuti al suo interno germoglieranno in poche settimane. Il tutto potendo offrire diversi tipi di semi – dai fiori alle piante aromatiche come il basilico – ed eventualmente associando il progetto a un colore specifico.

Il segreto del suo successo? La Matita Sprout è piccola e poco impegnativa: può essere distribuita in azienda durante un evento, accompagnare una gift box o essere inserita come omaggio nelle spedizioni. Allo stesso tempo, grazie anche a un astuccio in carta riciclata, offre un’ampia superficie per la stampa personalizzata, oltre alla possibilità di incidere al laser il corpo in legno. Inoltre, è il gadget ideale per tutti, perché essendo realizzata in materiali completamente naturali, la matita piantabile può essere condivisa con tutta la famiglia, magari approfittandone per insegnare ai bambini il rispetto per la natura in modo divertente.