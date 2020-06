Sanremo: visita della Regione in Comune, tanti i temi e conferma che i reparti torneranno all'ospedale 'Borea' (Foto e Video)

Al termine della visita e del tavolo di discussione tra gli Assessori regionali e del comune, il Presidente Toti ed il Sindaco Biancheri hanno parlato degli argomenti affrontati nel corso della mattinata. Molti i temi sul tavolo, sia in chiave turistica che economica, legati anche alle infrastrutture, problemi gravi che pesano come un macigno sugli spostamenti nella nostra regione.

Il Sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, ha sottolineato l’importanza degli incontri odierni: “Abbiamo avuto un momento di colloquio importante con il Governatore Toti, per parlare di quanto accaduto in questi mesi e, tra poco, andremo in ospedale per ringraziare per quanto fatto. Stamattina abbiamo parlato di moltissimi temi con la Giunta regionale, perché non vogliamo fare passerelle. E’ stata una mattinata intensa di lavoro, parlando anche delle frane sopravvenute negli ultimi tempi, ma anche di Puc, turismo e dell’Aurelia Bis. Abbiamo valutato moltissimi temi per concretizzarli anche nelle prossime settimane”.

Il Presidente della Regione, Giovanni Toti, ha commentato in questo modo la sua visita di oggi: “Non è un caso aver scelto Sanremo come prima uscita post lock down, per diverse ragioni. La prima è perché ripartiamo e Sanremo è fondamentale sul piano della sua popolazione per l’economia. Non dimentichiamo che ha anche ospitato uno dei capisaldi della nostra battaglia al Covid-19, in modo da ringraziare l’Asl e coloro che si sono spesi in questo periodo. Sanremo ha dimostrato una vivacità particolare già prima del Covid ed è una città che, a pieno titolo rientra nel modello Liguria a cui lavoriamo da 5 anni ed oggi ha bisogno di risorse importanti per ripartire. Con il Sindaco abbiamo ribadito l’impegno della Regione per l’Università del ponente e, a breve, ci siederemo attorno ad un tavolo per parlarne ancora. Abbiamo affrontato il problema delle infrastrutture, tra Aurelia Bis e autostrade anche se abbiamo grossi problemi con il Ministero. Ma sono fiducioso nel far sentire la nostra voce. Abbiamo ragionato su come poter dare una mano all’orchestra sinfonica di Sanremo, per la quale cercheremo di dare una risposta, anche se non viviamo un periodo particolarmente florido per le finanze pubbliche. Sul tavolo anche una rigenerazione urbanistica, che possa cambiare il volto della città, integrando elementi di cui ha veramente bisogno. Abbiamo anche tenuto una Giunta qui in comune a Sanremo, per prendere alcuni provvedimenti importanti: uno la riapertura dei centri diurni per disabili e l’altro quello che riguarda le linee guida per riaprire i centri per gli anziani. Approvato anche il Ddl sul bilancio, nell’ambito del Decreto Rilancio, per il quale sono soddisfatto e posso confermare che non ci sono tagli sulle finanze. Mi auguro che il Governo si metta una mano sul cuore e sul portafogli, visto l’extra budget previsto, che mi auguro possa in parte arrivare anche nelle casse delle regioni”.

Dopo l’emergenza un plauso è andato all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, trasformato in ‘Covid Hospital’ e che dall’estremo ponente si chiede che possa tornare alla situazione precedente. L’Assessore alla Sanità, Sonia Viale, ha confermato che potrà essere ripristinato a breve: “Ma, come da impegno preso con i Sindaci dell’Asl 1, lo stiamo facendo in modo graduale. Rassicuro anche che il ‘punto nascite’ tornerà a Sanremo, quando sarà possibile. Ci sono alcuni posti letto, quelli di terapia intensiva, che da piano autunnale nazionale devono essere rivisti in aumento, dovranno essere ricavati nella struttura di Sanremo. Stiamo lavorando per fare in modo che tutti i reparti tornino regolarmente”.

Sulle dichiarazioni di Sonia Viale ha chiosato, puntualizzandolo, il Sindaco Biancheri: “Tutti i reparti torneranno a Sanremo” ha detto chiaramente.

Il presidente Toti è stato tirato in ballo anche sulla richiesta di Americo Pilati, rilasciata al nostro giornale, per i 100mila euro da investire ulteriormente in promozione all’estero, vista l’importante richiesta di stranieri per le vacanze estive: “Ci ha dato una buona notizia sugli stranieri e – ha risposto - ci siamo presi l’impegno per incentivare i mercati esteri. Sicuramente sposteremo o aggiungeremo i budget che, purtroppo sono stati bloccati. Potremo usarli proprio per questo”.

Il punto al termine degli incontri: