Barbagallo su una struttura in provincia per accogliere i pazienti positivi al Covid-19 dalle strutture ospedaliere

Il Consigliere di opposizione in Regione, l’imperiese Giovanni Barbagallo (Pd), ha presentato un’interpellanza, sottoscritta dai colleghi del gruppo Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Mauro Righello e Sergio Rossetti, in cui ha chiesto alla Giunta perché non sia stata ancora individuata una struttura idonea ad accogliere i pazienti positivi al Covid-19, in dimissione dalle strutture ospedaliere, nella provincia di Imperia.

Il consigliere ha rilevato che, a fronte dei circa 150 ricoverati presso le strutture ospedaliere della provincia, 170 persone sono in isolamento a casa perché casi sospetti oppure perché venuti a contatto con soggetti malati.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha ricordato che una Fondazione della provincia si era inizialmente offerta presso la Asl 1 per garantire questo servizio ma aveva poco dopo ritirato la propria disponibilità. Svolgendo ulteriori accertamenti presso altre strutture della zona Asl 1 ha trovato, come unica alternativa, la clinica San Michele che si trova ad Albenga.