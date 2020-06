Taggia: camera da letto con vista parcheggio alla stazione ferroviaria (Foto)

Ancora una volta la stazione ferroviaria preda dei clochard. Nei pressi dell'ingresso davanti al parcheggio ci troviamo di fronte ad una piccola camera da letto con tanto di mobili. Comodino, armadio, sedie, un filo per stendere i panni, il tutto accompagnato da deodoranti per ambiente e piante. A giudicare dal tipo di accampamento si direbbe che non sia comparso da un giorno all'altro. Allora perchè non intervenire e rimuoverlo?

Una situazione di fortuna che apre le porte ad un problema di disagio sociale e che accende nuovamente i riflettori sulle problematiche legate al decoro della stazione di Taggia. Lo scalo ferroviario tabiese è sempre più lasciato a se stesso. Le poche attività che avevano aperto inizialmente hanno via via chiuso con il passare degli anni e oggi resistono in pochi.

Come se la situazione non fosse abbastanza grave, la cameretta copre l'accesso ad un vano elettrico di manutenzione, con tanto di cartelli a indicare il pericolo. Non è la prima vola che documentiamo il degrado in stazione, questo luogo dovrebbe essere il biglietto da visita per chi arriva in treno e invece ogni volta troviamo situazioni che in una cittadina turistica lasciano l'amaro in bocca.