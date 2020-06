Sanremo: gli affreschi di Sanvitale dell'ex night 'Roulette' ora sotto il bar Insomnia di corso Imperatrice (Foto)

Affreschi del pittore Sanvitale nelle cantine del bar Insomnia di corso Cavallotti, di fronte al Casinò di Sanremo. Si tratta di dipinti di un pittore che, per tanti anni ha vissuto nella città dei fiori e nella vicina Ospedaletti, dopo essere nato a Roma ed aver trascorso diversi anni in Germania.

Gli affreschi sono stati per così dire riportati alla luce dalle foto di Tonino Bonomo e, ai tempi vennero fatti da Sanvitale al Night ‘Roulette’, un locale notturno che trovava spazio sotto l’allora bar ‘Castelli’, che ora si chiama ‘Insomnia’. Si tratta di dipinti che, ovviamente, riguardano il Casinò di Sanremo e le sue roulette, visto il nome che aveva il night club, chiuso verso la metà degli anni ’80. Un locale al quale si accedeva proprio dal bar che ora utilizza le vecchie sale come magazzini, ma mantiene gli splendidi affreschi di Sanvitale.

Il pittore ha vissuto per molti anni anche ad Ospedaletti ed è stato un pittore di un certo peso nel panorama artistico italiano. Allievo e seguace di Carlo Carrà, Alberto Sanvitale era nato a Roma nel 1927 ed è morto a Sanremo nel 1999. Si era trasferito nel 1966 nella nostra provincia dopo aver vissuto anche in Germania, visto che aveva molti clienti in Costa Azzurra.

Il suo colorismo pittorico e la grande forza decorativa delle sue opere trae origine da una ispirazione genuina che lo fece indicare come il ‘Matisse italiano’. Sanvitale lavorava principalmente con colori acrilici e vivaci, dandoli direttamente e utilizzava spesso scorci della riviera di ponente nelle sue opere.