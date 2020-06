Sanremo: code interminabili all'Agenzia delle Entrate di corso Matuzia, i clienti costretti a lunghe attese (Foto)

Sono molte le lamentele degli utenti che hanno a che fare con l’Agenzia delle Entrate a Sanremo. Gli uffici, infatti, sono aperti solamente due mattine la settimana e, a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus, anche gli sportelli che vengono proposti al pubblico sono ridotti.

Per poter regolare il flusso di ingressi ed uscite e contingentare la permanenza degli utenti, questi entrano da via Tivoli, creando lunghe code e immancabili lamentele. Anche questa mattina la coda, dall’ingresso della via attigua a quello principale di corso Matuzia, era lunghissima (anche per garantire il distanziamento sociale).

Gli utenti chiedono all’Agenzia delle Entrate una apertura più frequente, in modo da poter garantire un flusso più veloce agli utenti. “Spesso bisogna trascorrere la mattinata intera in coda – ci hanno detto alcuni – e diventa ovviamente difficile poter fare regolarmente le operazioni. Capiamo perfettamente il momento ma servirebbe una attenzione maggiore verso di noi”.