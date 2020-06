50 anni di storia dei leggendari 'Pooh': questa mattina su Radio Onda Ligure l'intervista a Dodi Battaglia

Anche questa mattina appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica.



L'ospite di oggi sarà Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh fino allo scioglimento del gruppo avvenuto alla fine del 2016 dopo 50 anni di straordinaria carriera.

Sarà un'occasione per parlare del suo nuovo album "Perle 2" nel quale il musicista bolognese ha rielaborato alcuni brani meno noti del vasto repertorio della band più amata della storia della musica italiana, e per presentare l'inedito “Sincerity” che Dodi ha scritto con Marcello Balena.



L'intervista andrà in onda alle 12.10 circa nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.