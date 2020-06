16 giugno, riapre il Casinò di Sanremo: clienti in coda già la mattina, questa sera il primo torneo di poker (Foto e Video)

Sono le 10 di martedì 16 giugno 2020 e il Casinò di Sanremo riapre le porte ai propri clienti. Un momento storico per la casa da gioco matuziana che prova a tornare alla normalità dopo i tre mesi di chiusura per via dell’emergenza Covid-19.

Già qualche minuto prima della riapertura alcuni affezionati clienti erano fuori ad attendere, pronti a far girare di nuovo le slot in cerca di fortuna. Perché è proprio la sala slot il primo ‘capitolo’ di un lento ritorno alla normalità. Slot attive dalle 10, mentre le sale dei giochi tradizionali torneranno in attività dalle 15 di oggi. Stasera il primo torneo di poker con solo 16 partecipanti, come impongono le norme in vigore.

Si entra tutti in fila, con ordine e mantenendo le distanze sotto l’occhio attento degli addetti alla sicurezza. Obbligatoria la mascherina, così come è obbligatorio sanificare le mani con il gel presente all’entrata e misurare la febbre sotto il termoscanner. L’ingresso dei dipendenti è separato da quello dei clienti.

L’intervista al presidente del Cda Adriano Battistotti