Bordighera: il vice Sindaco Mauro Bozzarelli aderisce alla Lega "Una scelta coerente con i miei principi e i miei valori"

Il vicesindaco di Bordighera, Mauro Bozzarelli, ha aderito alla Lega. La conferma arriva dal commissario cittadino, Roberto Piacentini. “Questa é un'ulteriore dimostrazione – ha detto - di quanto la Lega sia presente sul territorio, di come voglia essere sempre più collegata alle amministrazioni locali e siamo certi che una maggiore sinergia tra eletti nei comuni, in regione ed in Parlamento possa contribuire a sviluppare nuove progettualità nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

“A Bordighera in particolare – termina Piacentini - puntiamo a confermarci il primo partito alle prossime elezioni regionali grazie alla collaborazione di Mauro e alla ripresa delle attività di tesseramento dopo l’emergenza Covid”.

“Condivido da tempo – conferma Mauro Bozzarelli - la linea politica di Matteo Salvini e questa é una scelta coerente con i miei principi e i miei valori. Ho avuto modo di confrontarmi con la sezione locale e provinciale e si é creato uno spirito di entusiasmo e voglia di fare, sicuramente un buon punto di partenza per una crescita comune”.