Sanremo: questionario del Movimento Imprese Italiane tra le attività della zona

“La prima domanda a cui abbiamo sottoposto gli imprenditori è riferita alla ripartenza - continua Maurzio Pinto co-referente del Movimento Italia Imprese - si evidenzia come solo il 27,6% degli intervistati sia soddisfatto della ripartenza, mentre ben il 72,4% sottolinea la difficoltà del momento e del futuro prossimo per la loro attività. Il secondo quesito da un giudizio "tranciante" sulle iniziative poste in essere dal Governo per superare la crisi attuale: solo l'8,7% degli intervistati ritiene che le azioni siano state utili, mentre il 91,3% è assolutamente insoddisfatto delle azioni intraprese. Per quanto concerne l'ultima domanda, relativa alle richieste al Governo: il 45,7% delle imprese chiede finanziamenti a fondo perduto, mentre il 68,5% l'annullamento delle tasse del 2020. Una fotografia che da un lato rappresenta il momento di estrema difficoltà dei lavoratori autonomi e dall'altro evidenzia l'inadeguatezza delle misure poste in essere dal Governo”.