Sanremo: la Giunta approva il contratto di affitto di ramo d'azienda tra Amaie, Rivieracqua e Comune

La Giunta Biancheri riunita questa mattina a Palazzo Bellevue ha approvato il contratto di affitto di ramo d’azienda tra Amaie, Rivieracqua e Comune di Sanremo.

Una pratica estremamente importante sulla quale l’Amministrazione comunale e gli uffici competenti stavano lavorando da tempo e che costituisce un passaggio fondamentale propedeutico al piano concordatario di Rivieracqua, condiviso con il Commissario ad acta nominato dalla Regione.

“Passaggio importantissimo nell’ottica del percorso di salvataggio di Rivieracqua, con la cessione del ramo di azienda Amaie entra in Rivieracqua. Un passaggio determinante fatto seguendo tutti i delicati passaggi necessari per tutelare la nostra azienda e i suoi dipendenti, e con il mantenimento della sede operativa in Valle Armea”, ha spiegato il sindaco Alberto Biancheri commentando la delibera, sottolineando che la bozza di contratto approvata oggi va a soddisfare anche tutte le richieste che il Consiglio comunale aveva espresso tramite un ordine del giorno approvato all’unanimità il 21 maggio scorso.

Il conferimento del ramo d’azienda di Amaie si sostanzia in alcuni punti fondamentali a tutela dell’azienda e dei suoi lavoratori, esplicitati nella bozza di contratto approvata stamane. In particolare la sede operativa rimarrà in Valle Armea, si tutela Amaie nel caso che il piano concordatario non dovesse essere approvato e i dipendenti di Amaie manterranno gli attuali contratti per tutta la durata del contratto d’affitto del ramo idrico.