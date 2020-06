Attualità |

Eventi e manifestazioni, a ' 2 ciapetti con Federico' ne parliamo con Simona De Melas: "Far ripartire la musica"

"L’auspicio è che il Governo comprenda l’importanza che, pur con ogni misura necessaria, la musica riprenda in tutte le città per dare quel senso di leggerezza che normalmente l’estate porta”.

“Questa pandemia ha creato un problema generale, molto pesante soprattutto per il settore della musica, degli spettacoli e degli eventi. Quello che molte persone non sanno, è che dietro agli artisti famosi, c’è un importante indotto tra uffici stampa, service, manager, facchini, elettricisti, ecc”. Così la consulente in organizzazione eventi e management Simona De Melas, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, analizza il momento di difficoltà che sta vivendo il comparto. “Sanremo come città della musica e del Festival è la più importante città per questo settore – ha aggiunto – Prima della pandemia si stava organizzando un’estate pazzesca, l’assessore Alessandro Sindoni aveva idee importanti con concerti di primo piano per fare una grande stagione. L’auspicio è che il Governo comprenda l’importanza che, pur con ogni misura necessaria, la musica riprenda in tutte le città per dare quel senso di leggerezza che normalmente l’estate porta”. Durante l’intervista, oltre ad approfondire i problemi e le incertezze per l’organizzazione di eventi e manifestazioni, si è parlato della campagna social #iolavoroconlamusica legata anche alla Festa della Musica. Guarda il video integrale: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

