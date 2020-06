Sanremo: frana sulla strada verso San Romolo al bivio per Borello, si transita a senso unico alternato (Foto)

Il maltempo di oggi non ha provocato gravissimi danni ma, purtroppo, al termine di una giornata di allerta ‘gialla’ che è presente da questa mattina e terminerà alle 20, dobbiamo registrare una frana, ancora una volta sulla strada che porta da Sanremo a San Romolo.

Alcuni massi ed uno smottamento di terreno sono finiti sulla strada, proprio in corrispondenza con il bivio per la frazione di Borello. Sul posto sono intervenuti i Vigili degli Fuoco e la Protezione Civile, che hanno messo in sicurezza l’area, chiudendo una carreggiata.

Al momento si transita regolarmente ma a senso unico alternato. Sulla nostra provincia si sono registrati diversi acquazzoni che, almeno per ora, non hanno portato grosse cumulate. Sono circa 70 i millimetri di pioggia caduti nell’entroterra, in particolare a Pigna, Bajardo e Triora. Sulla costa non ha superato i 25 millimetri.