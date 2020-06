Coronavirus: positivi sempre in calo in Liguria, scendono oggi anche nella nostra provincia dove diminuiscono i pazienti a casa

Cala ancora il numero dei positivi al Coronavirus in Liguria: quest'oggi si arriva a quota 2.038, ovvero 41 in meno di ieri. In provincia di Imperia si torna a calare dopo il segno più di ieri: oggi i positivi sono 214, ovvero 13 in meno rispetto a ieri. Salgono a 1.516 i morti dall'inizio della pandemia, due nelle ultime 24 ore.

Calano anche gli asintomatici monitorati, 1.944 su scala regionale (-36) mentre chi presenta sintomi come febbre, tosse o dispnea, sono ad oggi 94 pazienti, 12 in meno da ieri. Il totale dei guariti, con due test consecutivi negativi, si attesta a 6.319 pazienti, 50 più di ieri. Sale anche il numero dei soggetti in isolamento domiciliare oggi a 150 (+7).

Nessun morto viene segnalato nella nostra provincia nelle ultime 24 ore mentre in tutta la regione è deceduto un uomo di 79 anni in provincia di Savona.

E' in lieve diminuzione anche il dato dei pazienti ospedalizzati sono 94 (12 in meno rispetto a ieri), 3 dei quali in terapia intensiva. Cresce invece il numero di pazienti in sorveglianza attiva, oggi 428 (49 in meno di ieri). Il totale del test effettuati ammonta a 125.871 (1.551 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 214 (-13)

Savona 286

Genova 1.475

La Spezia 61

In fase di verifica 2

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 14 (1 in terapia intensiva) -3

Asl 2 - 22 (1 in terapia intensiva) -12

San Martino - 9 (1 in terapia intensiva) -1

Galliera - 9 (nessuno in terapia intensiva) -1

Asl 3 - 27 (nessuno in terapia intensiva) 3

Asl 4 - 6 (nessuno in terapia intensiva) 1

Asl 5 - 7 (1 in terapia intensiva) - 1

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 – 69 (-16)

Asl 2 - 102

Asl 3 - 162

Asl 4 - 50

Asl 5 - 54