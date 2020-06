CNA Imperia: nuovo appuntamento con #AndareOltre, lavoro ai tempi del Covid-19 con l’Assessore regionale Gianni Berrino

Si è tenuto nei giorni scorsi un nuovo ed importante appuntamento con #AndareOltre, il progetto pensato e realizzato da CNA Imperia e lo Studio Aschei ed Associati, dedicato alla gestione del lavoro nell’impresa ai tempi del COVID-19, a titolo: 'Dall'emergenza all'opportunità'.

L’incontro ha preso il via con l’intervento di Gianni Berrino, Assessore regionale alla Promozione turistica, Marketing territoriale e Lavoro, che ancora una volta ha accolto l’invito di CNA Imperia per rispondere in diretta alle domande dei partecipanti su tematiche di grande interesse, in particolare a riguardo dell’accordo sottoscritto tra Regione Liguria, associazioni di categoria e sindacati, per l’erogazione di bonus assunzionali alle imprese del settore del turismo. L’accordo prende le mosse dal patto per il turismo e lo rimodula in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, che rende necessario un sostegno straordinario all’occupazione nel settore. A disposizione 6 milioni di euro a valere sul Por – Fse 2014 – 2020, suddivisi in diverse misure destinate a imprese e lavoratori ed una importante anticipazione: con una delibera di Giunta, sarà aperta la possibilità di presentare le domande di bonus assunzionali a breve, anziché al primo ottobre, permettendo quindi alle imprese di richiedere subito il bonus per le assunzioni già effettuate.

“Un vero aiuto, del quale quest’anno potranno beneficiare tutti coloro che assumono - ha dichiarato Berrino -. Per le assunzioni a tempo determinato, infatti, non si terrà conto dell’incremento occupazionale e si potrà accedere anche per la riassunzione di persone che erano state assunte l’anno precedente.”. “L’obiettivo del bonus negli anni precedenti era quello di incrementare l’attività delle strutture ricettive e dar loro la possibilità di tenere aperto per un periodo più lungo”, ha continuato.

“Quest’anno invece, davanti a questa crisi che sta colpendo fortemente il settore del turismo, in accordo con le associazioni di categoria ed i sindacati, abbiamo deciso di permettere la richiesta del bonus alle imprese che effettuano una assunzione per un periodo più breve, minimo 4 mesi rispetto agli 8 mesi dell’edizione precedente, anche in ragione del fatto che la stagione turistica sarà più breve. La dotazione finanziaria iniziale per i bonus è di 2.400.000 euro, ma qualora ve ne fosse la necessità, come credo, sarà potenziata: un incentivo non solo per sostenere il costo di un paio di mesi del singolo dipendente, ma anche per permettere l’assunzione di persone in più, in una stagione che parte in forte svantaggio.”

“L’obiettivo è quello di aiutare gli imprenditori con aiuti a fondo perduto declinati verso una maggiore occupazione nel settore, allargando anche il panorama dei destinatari, non solo imprese della ricettività, somministrazione, ma anche gelaterie, pasticcerie e stabilimenti balneari. Ed un supporto importante è rivolto anche ai lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione e che rischiano in conseguenza del Coronavirus di non essere ne’ riavviati al lavoro in tempi brevi, ne’ di avere ulteriore aiuto, con la Naspi scaduta. L’aiuto è organizzato su due tipologie di percorso: uno di politica attiva del lavoro e formazione, combinato con misure di sostegno al reddito ed un percorso di formazione più lungo, fino a 100 ore, che anche in questo caso prevedrà indennità di 500 euro al mese per un massimo di 5 mesi. Il turismo è un settore ed un valore che va salvaguardato e la possibilità di un sostegno economico alla ripresa è oggi determinante per garantire sicurezza al mondo imprenditoriale”.

Importante poi l’intervento di Enrico Tadi, rappresentante di Associate Partner Work Agency, Agenzia per il lavoro, che vanta varie sedi in Italia, tra cui quella di Sanremo. “Regione Liguria si sta dimostrando molto attenta ai problemi che tutti gli imprenditori stanno vivendo in questo momento.”, ha dichiarato Tadi. “Noi come Agenzia per il lavoro siamo vicini alle criticità che il settore turistico sta affrontando e che sta pagando a caro prezzo questa situazione di emergenza. Facciamo la nostra parte offrendo alle aziende possibilità alternative alla gestione diretta del lavoro: gli imprenditori che hanno bisogno di flessibilità, contratti di breve durata, anche di pochi giorni, possono rivolgersi all’agenzia che gestisce tutto il processo, compresa la selezione. In Liguria, siamo proprio specializzati nella selezione del lavoro in ambito turistico, dalla ristorazione agli stabilimenti balneari, garantendo non solo un’analisi dettagliata dei fabbisogni ma anche una valutazione professionale dei profili, fino alla gestione della contrattualistica. E importante in questo momento è che anche i contratti di somministrazione rientrano nel beneficio del bonus”.

“La somministrazione di lavoro può diventare oggi una valida alternativa per l’impresa, soprattutto per quella con attività stagionale”, ha dichiarato Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia. “E’ per questo che abbiamo deciso di sottoscrivere una convenzione con Work Agency, per permettere ai nostri associati di avvalersi di questo strumento ad una tariffa agevolata, soprattutto in un momento di grande apprensione per il futuro come quello che stiamo vivendo”.

E ha concluso Vazzano: “Il lavoro in somministrazione è uno strumento elastico e, al tempo stesso, una soluzione che solleva l’azienda dagli oneri dell’assunzione e dalle problematiche legate alla gestione del personale che vengono gestite in toto dall’agenzia per il lavoro, soprattutto per quanto riguarda la selezione. E proprio su questo punto abbiamo focalizzato il nostro accordo, in modo da permettere ai nostri associati di avvalersi dell’attività di ricerca e selezione del personale gratuitamente, un processo che spesso crea grandi difficoltà alle imprese, tempo e risorse per individuare candidati e figure professionali idonee alle proprie esigenze. L’obiettivo è quello di riuscire a garantire, proprio attraverso la somministrazione di lavoro, una auspicabile collocazione o ricollocazione stabile dei lavoratori, soprattutto alla luce delle difficoltà che il mondo del lavoro sta affrontando in conseguenza dell’emergenza sanitaria”.