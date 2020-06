Stai cercando un noleggio a breve o a lungo termine? Da Small Price Car Rental Srl a Sanremo tutti i tipi di noleggio auto possibili!

Che sia “corto” o “lungo”, il noleggio auto offre sempre molti vantaggi sia per i privati che per le imprese. Se stai cercando un noleggio fatto su misura, da Small Price Car Rental in corso Imperatrice, 4 a Sanremo, zona casinò, potrai accedere a diverse soluzioni di noleggio.

L'agenzia offre tutti i tipi di noleggio auto possibili, a breve termine per chi non ha bisogno di un'auto ogni giorno, a lungo termine per avere una vettura disponibile senza gli svantaggi del leasing o dei finanziamenti e infine, noleggio con conducente, per goderti la tranquillità ed eleganza di un viaggio.

Pertinenza nella scelta dei mezzi e flessibilità dei costi, rappresentano un ulteriore plus senza dimenticare un servizio affidabile, veloce ed efficiente.

Recandoti direttamente in agenzia o telefonando al 0184 990728 oppure, inviando una mail a info@smallpricecarrental.it, potrai avere una quotazione in tempo reale.