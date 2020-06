Cervo: due abitazioni evacuate in via Aurelia vicino all'ex stazione per un incendio divampato stasera

Due famiglie evacuate e tanta paura, questa sera alle 21 a Cervo, dove un incendio è divampato in un appartamento, per cause ancora in via d’accertamento, in via Aurelia 49, nei pressi della vecchia stazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia, che hanno spento le fiamme e aiutato i residenti ad uscire dalle abitazioni. Insieme a loro anche i Carabinieri. Ora le famiglie evacuate dovranno trovare una sistemazione per la notte, in attesa di domani quando verranno verificate le condizioni di agibilità delle abitazioni.