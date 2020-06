Ospedaletti: lavori da 2,4 milioni per tre scogliere a difesa della costa, il Comune affida la progettazione

A seguito degli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018 e i conseguenti danni alla costa, il Comune di Ospedaletti ha presentato due progetti per la tutela del litorale: uno da 2,4 milioni per la realizzazione di tre scogliere a ‘pennello’ e uno da 200 mila euro per la protezione al piede di una scogliera mediante versamento di nuovi massi.

Stando alle disposizioni del piano della Protezione Civile per rimediare ai danni, il primo progetto è stato approvato (mentre il secondo è in attesa di integrazioni) e, quindi, il Comune di Ospedaletti sta portando avanti la procedura per la sua realizzazione.

Per questo negli ultimi giorni gli uffici comunali hanno affidato tre incarichi per la progettazione dei tre ‘pennelli’ che proteggeranno la costa locale. La ‘Studium s.a.s.’ di Torino si occuperà della verifica archeologica per un importo di 1.750 euro, la ‘Ubica s.r.l.’ di Genova di caratterizzazione ambientale per un importo di 9.684 euro e la ‘Geoscape Soc. Coop’ di Genova di modellistica costiera e caratterizzazione dei sedimenti per 12 mila euro. Inoltre il Comune ha esteso l’incarico tecnico per l’esecuzione di rilievi e di prelievi di materiale alla ‘Geocoste s.n.c.’ di Firenze per ulteriori 400 metri a ponente, con un importo di 2.500 euro.

Il tutto servirà per avvicinarsi sempre di più alla realizzazione di un progetto cruciale e di grande valore per la protezione della costa da futuro eventuali (e nemmeno così improbabili) eventi metereologici particolarmente violenti.