"Il miracolo di Badalucco", l'Arch. Stefano Boeri su Rai 3 ambasciatore del borgo della Valle Argentina

Badalucco è stata citata in questa prima puntata della terza edizione del programma, nell'ambito delle riflessioni intorno al futuro post pandemia. Alla domanda della conduttrice, 'Torneranno le lucciole?, Boeri ha sottolineato: "Io racconto un miracolo che è il miracolo di Badalucco, un piccolo centro nel ponente ligure, vicino a Imperia, nella Valle Argentina. Primi del '900, 3mila abitanti, poi, calo demografico, vivevano solo vecchi, 800 persone. Negli anni '90 decide 'torniamo a Badalucco', anzi, 'Stiamo a Badalucco' e cominciano a coltivare l'olio e a lavorare sui prodotti dell'olio, poi aprono delle botteghe artigiane, poi arrivano gli olandesi, poi arrivano i turisti inglesi. Oggi è una piccola città".



"I borghi sono piccole città non dimentichiamocelo mai. Ci sono giovani, anziani, inglesi, olandesi, moltissimi italiani, una comunità albanese straordinaria. Quella è una città, una piccola città con il vantaggio che in un attimo sei in mezzo alle foreste. Hai un'aria fantastica. - conclude Boeri - Il 1 ora e un quarto attraversi e vai in Piemonte. In 20 minuti sei sul mare. Questa è la vita. Non voglio assolutamente pensare che vivere nei borghi voglia dire perdere l'intensità e la varietà degli incontri che hai in una città. Allora andiamo in un'altra direzione: l'isolamento. Non credo che nessuno sia disposto ad accettarlo".

Un grande amore quello che lega l'architetto a Badalucco. Questa non era la prima volta e il paese lo sa bene. Boeri è cittadino onorario di questo borgo dove ci sono le sue radici e oltre a promuovere l'immagine di questa realtà, da tempo collabora con l'amministrazione del sindaco Matteo Orengo per trovare nuove soluzioni architettoniche per aiutare il paesino a crescere e migliorarsi. Se si considera anche la pubblicità involontaria fatta da Leonardo Di Caprio nei giorni scorsi, questo è davvero un momento d'oro per Badalucco.