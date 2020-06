Il maltempo ha lambito la nostra provincia: colpita soprattutto Pigna con una fitta grandinata (Foto)

Il maltempo ha sfiorato la nostra provincia, con la perturbazione che continua a ‘girare’ attorno all’imperiese ma che sta colpendo maggiormente il basso Piemonte e, a tratti, il Centro-Levante della nostra regione.

La zona più colpita è quella di Apricale, Pigna e Castelvittorio. In particolare la zona Pigna ha visto nel primo pomeriggio una fitta grandinata che potrebbe aver danneggiato molte coltivazioni. Sono scesi 50 millimetri di pioggia, invece, ad Apricale ed una ventina sia a Castelvittorio che nella stessa Pigna.

Anche le temperature sono scese nell'entroterra, toccando quota 6 gradi intorno aklle 14 a Pigna ed Apricale. Per il resto della provincia, almeno per ora non si registrano problemi per il maltempo.