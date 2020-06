Dal Principato di Monaco: l'1,8% dei lavoratori sottoposti a testi sierologico è risultato positivo al test

L’1,8% dei lavoratori che sono impiegati nel Principato di Monaco e che si sono sottoposti ai test è risultato positivo. La conferma è arrivata dal segretario del sindacato Fai dei frontalieri. Una notizia che dà un indicazione statistica di quanti abbiano contratto il virus nei mesi scorsi.

“In un certo senso ci dà una idea – ha detto Parodi - anche di quanto è circolato il virus nelle nostre città dove è più concentrato il numero dei frontalieri. Siamo ancora alle prime lettere ma comunque la tendenza è questa e si allinea con i numeri dei positivi, già testati, residenti nel Principato leggermente superiore”.

I test sono su base volontaria e ognuno secondo la propria convinzione è libero di farlo o no. Il risultato del test è strettamente privato e ne è a conoscenza solo l'interessato. È possibile richiedere una attestazione di avere effettuato il test ma non con il risultato. Chi avesse saltato il proprio turno può presentarsi lo stesso anche in altri giorni ed effettuarlo.