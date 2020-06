Coronavirus: calo anche oggi dei positivi al Covid-19 in regione, meno 6 nella nostra provincia

Diminuisce di 6 unità il numero di positivi al Coronavirus in Liguria, arrivando a quota 2.326. Di questi 266 sono in provincia di Imperia, 6 in meno rispetto a ieri.

Stabili gli asintomatici monitorati, 2.202 su scala regionale mente chi presenta sintomi come febbre, tosse o dispnea, sono ad oggi 124 pazienti, 6 in meno da ieri. Il totale dei guariti, con due test consecutivi negativi, è 5999 pazienti, 10 più di ieri. Sale anche il numero dei soggetti in isolamento domiciliare oggi a 125 (+7).

E' in lieve diminuzione anche il dato dei pazienti ospedalizzati sono 124 (6 in meno rispetto a ieri), 5 dei quali in terapia intensiva. Trend in negativo anche per i soggetti in sorveglianza attiva sono 569 (32 in meno). Il totale del test effettuati ammonta a 118.891 (1.481 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 266 (-6)

Savona 376

Genova 1.614

La Spezia 68

In fase di verifica 2

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 20 (2 in terapia intensiva) -2 rispetto a ieri

Asl 2 - 36 (1 in terapia intensiva) -3

San Martino - 15 (2 in terapia intensiva) -3

Galliera - 10 (nessuno in terapia intensiva) -2

Asl 3 - 26 (nessuno in terapia intensiva) -1

Asl 4 - 7 (nessuno in terapia intensiva) -1

Asl 5 - 10 (nessuno in terapia intensiva) -

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 110 (+2)

Asl 2 - 142

Asl 3 - 197

Asl 4 - 52

Asl 5 - 68