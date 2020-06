Sanremo: i commercianti di piazza Eroi chiedono al Comune di installare cartelli per guidare i turisti al Mercato Annonario

La riapertura dei confini regionali ha dato un nuovo via al ritorno di vacanzieri a Ponente. In pieno centro a Sanremo, però, si fa sentire oltremodo il trasferimento provvisorio del mercato bisettimanale da piazza Eroi al lungomare Calvino. Una soluzione che se da un lato incontra il favore dei clienti, dall’altro desta qualche preoccupazione nel tessuto commerciale del centro.

E così i commercianti della zona di piazza Eroi fanno squadra per chiedere all’amministrazione interventi in loro favore. Il ritorno dei banchi dipende dalle disposizione del Governo, ma le iniziative per i negozianti del centro fanno capo a Palazzo Bellevue. La richiesta dei commercianti è semplice: installare in città una cartellonistica che indichi ai turisti (specie i francesi) la strada per il Mercato Annonario.

“Per tutta la zona dell’ex mercato servono iniziative che rivitalizzino il commercio come, per esempio, una serie di cartelli che indichino il centro, l’Annonario e il parcheggio di piazza Eroi come servizio per chi viene a Sanremo - dichiara Domenico Alessi di Confesercenti Sanremo e negoziante del Mercato Annonario - chiederemo all’amministrazione che prepari al più presto un piano per il ritorno dei banchi, non dobbiamo essere impreparati e tutti i problemi devono essere risolti prima del via libera. Alcune misure non si potranno adottare, il Comune ci lavori prima in modo da risolvere criticità sugli spazi presenti anche prima delle norme sul distanziamento”.

Come è andato il primo weekend post lockdown nella zona dell’Annonario? “Non è andata male, anche se registriamo un calo di circa il 30% sulla presenza di francesi - commenta Domenico Alessi - tra la chiusura di tre mesi dell’anno scorso e la pandemia di quest’anno non stiamo passando un ottimo periodo. Anche questa mattina (lunedì) ci sono turisti ed è una cosa buona”.