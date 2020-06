Il Coronavirus ferma anche anche le manifestazioni di San Lorenzo al Mare: annullata la Fiera di Santa Maria Maddalena

Proprio questa mattina abbiamo pubblicato la notizia, arrivata dal Principato di Monaco, dove veniva evidenziato l’annullamento di tutte le manifestazioni estive di maggior richiamo previste per l’estate, a causa dell’emergenza Coronavirus che, di fatto, non si è ancora conclusa.

Mentre le Amministrazioni dei diversi comuni della nostra provincia stanno lavorando per cercare di trovare un modo per proporre qualche intrattenimento ai turisti che verranno in vacanza, anche San Lorenzo al Mare decide di cancellare alcuni appuntamenti.

Al momento il Sindaco Franco Tornatore ha emesso un’ordinanza per annullare la Fiera di Santa Maria Maddalena, che era prevista per il 19 luglio. Non saranno comunque possibili gli intrattenimenti artistici ‘statici’ sul suolo pubblico, come ad esempio gli artisti di strada.