Dal Principato di Monaco: riapre tutto (anche il Casinò) ma vengono annullate tutte le manifestazioni estive

Primi annunci a Monaco su quale estate si vivrà nel Principato e dal comune giunge un’indicazione estremamente chiara.

Il Covid 19 non consente di transigere, il rischio di ricadute è alto e la voglia delle persone di trovarsi in grandi gruppi per partecipare a manifestazioni imponenti, tutta da dimostrare. Di qui la parola d’ordine “ Si annulla tutto! ”. Niente festa della musica prevista per il 21 giugno con il consueto grande concerto sui Quais du Port Hercule. Niente concerto di gala dell’Académie Rainier III originariamente previsto per il 24 giugno.

Saranno predisposti spazi verdi aggiuntivi e posti a sedere per le persone, ma nessun concerto estivo al Square Gastaud alla Condamine e nemmeno le animazioni e i giochi previsti di solo sugli spazi pedonali di Port Hercule. Poi, tanto per continuare su questa strada, annullate le quattro serate dei fuochi d’artificio “Monaco Art en Ciel”, così come il tradizionale U Sciaratu, il carnevale d’estate previsto per il 10 giugno.