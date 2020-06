Sanremo: partiti già sabato mattina i lavori sulla frana di strada Suseneo, tempi ancora non certi per la riapertura totale

Sono partiti sabato scorso, come anticipato dal nostro giornale, i lavori del Comune di Sanremo per risolvere il problema dello smottamento di terreno che, giovedì scorso al termine della copiosa precipitazione, ha isolato una cinquantina di persone residenti sopra la frana.

Già nella mattinata di venerdì l’Assessore Massimo Donzella ha eseguito un sopralluogo insieme al Dirigente Danilo Burastero e al geologo subito contattato per prendere visione della situazione. I lavori sono stati fatti partire in poche ore anche se l’intervento non è certamente semplice a causa della morfologia del terreno.

L’obiettivo primario è garantire, in piena sicurezza, il transito dei mezzi per evitare che le famiglie della zona siano costrette a transitare solo a piedi. Al momento è ancora difficile stabilire con certezza i tempi di intervento. Il terreno, infatti, dovrà essere messo in sicurezza con palizzate o tiranti per evitare altri movimenti.