Enel X calcola i flussi di mobilità: ieri +325% in provincia di Imperia rispetto al periodo di lock down

Più 325% nella variazione degli spostamenti in provincia di Imperia, nella giornata di ieri, rispetto al periodo di lock down (22 marzo – 3 maggio) e un +38% rispetto alla settimana precedente.

Si tratta di un dato espresso da Enel X, una soluzione basata sui big data che stima la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale. Si tratta di 'City Analytics – Mappa di mobilità', un servizio a supporto dell’emergenza Covid-19, progettato e realizzato da Enel X, la global business line innovativa del Gruppo Enel e da HERE Technologies, leader globale nei servizi di dati geografici e di mappatura.

La soluzione si aggiunge alla suite City Analytics, realizzata da Enel X per le Pubbliche Amministrazioni e messa a disposizione, per la prima volta, a luglio 2019, di AMT per effettuare uno studio sui flussi di mobilità focalizzati sulla metropolitana di Genova.

Il nuovo servizio fornisce una mappatura dei macro flussi di mobilità sul territorio italiano a livello regionale, provinciale e comunale, basandosi sull’analisi dei dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, elaborati in correlazione con location data provenienti da applicazioni mobile e open data della Pubblica Amministrazione. Grazie all’elaborazione dei dati si può ricavare la variazione percentuale giornaliera del numero di trasferimenti sul territorio, dei chilometri effettuati, e delle aree percorse, rispetto ad una media ponderata di gennaio 2020.

I dati possono essere consultati gratuitamente dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, dagli enti interessati e della Protezione Civile cliccando QUI.