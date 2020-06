Sanremo: serate danzanti e assembramenti in un locale del centro ed una casa privata a San Romolo, anche il Silb non ci sta

Nuovo sabato sera e nuovi ‘casi’ da segnalare per inosservanza delle regole. ‘Movida’ a parte, per la quale come abbiamo già riportato oggi è veramente difficile trovare una soluzione, questa volta parliamo di due serate danzanti (almeno quelle di cui abbiamo certezze), che si sono consumate ieri sera e che sono state controllate e in un caso anche sanzionata.

I fatti sono avvenuti in un locale di corso Mombello e in una casa privata di frazione San Romolo, sulle immediate alture di Sanremo. Nel primo caso sono state moltissime le chiamate alle forze dell’ordine per segnalare il volume altissimo della musica ed anche i ‘balli’ degli ospiti, senza mascherina e in totale assembramento, senza che nessuno intervenisse. Nel primo caso è stato chiesto l’intervento della Municipale, che ha sanzionato il locale con una multa da 120 euro e, nel secondo a distanza di un paio d’ore, dagli agenti del Commissariato, che hanno fatto abbassare il volume. Da sottolineare che la serata musicale e tanto meno danzante non erano state autorizzate.

Uno dei residenti che ci ha interpellato per segnalare il fatto, ci ha conferma che già venerdì sera era stata organizzata una festa musicale, rendendo impossibile anche solo guardare la tv o parlare con i familiari in casa: “A un certo punto della serata di ieri – ci ha detto - l'intrattenimento musicale si è trasformato in una vera e propria discoteca all'aperto con i clienti che ballavano attaccati l'uno all'altro, ovviamente senza mascherine ed alla faccia della normativa anti Covid-19”.







Il secondo caso si è protratto dal pomeriggio a tarda notte, in una casa privata di San Romolo. Anche in questo caso le chiamate sono state moltissime. Una residente ci ha detto di aver telefonato diverse volte: “Mi è stato inizialmente detto che si trattava di una festa privata e in un orario accettabile. Ma ho evidenziato come ci fosse anche un ‘vocalist’ che aizzava i presenti che, a loro volta urlavano a tutto spiano. Volume altissimo e disturbo della quiete palese, senza dimenticare il fatto più importante, ovvero che gli assembramenti sono vietati. Voglio chiarire che ci sono sempre state (quasi tutte le domeniche) festicciole o pic-nic con musica e voci, ma non mi sono mai sognata di lamentarmi, ci mancherebbe. Ho circa 40 anni e anche io qualche volta faccio una grigliata. Ma ieri si è esagerato”. A San Romolo è intervenuta la Polizia che, al momento del suo arrivo ha trovato gli impianti musicali ma la festa era alla sua conclusione. Gli agenti hanno raccomandato ai proprietari di evitare in futuro situazioni di questo genere.

Abbiamo parlato del caso con il presidente della Confcommercio sanremese, Andrea Di Baldassare, che pur non entrando nel merito delle decisioni del titolare del locale, ha comunque stigmatizzato quella di proporre un intrattenimento musicale in un momento in cui le discoteche sono chiuse. E, in merito, abbiamo interpellato anche Tommy Osella, proprietario del Kursaal di Bordighera e presidente del sindacato Silb: “Il fatto che si organizzino intrattenimenti musicali o danzanti – ci ha detto – da parte di ristoranti o locali in genere, in questo momento, è doppiamente ingiusto. Da una parte perché, chiaramente, con le disposizioni anti Covid-19 non si possono fare e, dall’altra, perché allora dovrebbero consentire alle discoteche di aprire”.

Una situazione, quella che si sta creando non solo nella nostra provincia ma ovunque, assolutamente difficile se non impossibile da gestire. Vogliamo chiarire da subito una cosa: noi non ce l’abbiamo con nessun locale. Anzi, è molto importante che tutti tornino a lavorare per garantire economia e lavoro ma, al momento, vengono dettate delle regole e queste devono essere rispettate. In più ci sono moltissimi locali che si impegnano per rispettarle e farle rispettare ma troppa gente, purtroppo, se ne infischia.