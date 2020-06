Sanremo: il 16 giugno riapre il Casinò, l'On. Mulè "Decisione tardiva ma è comunque un ottimo segnale"

"L’ordinanza della regione Liguria che consente al Casinò di Sanremo di riaprire è certamente una buona notizia".

Lo afferma, in una nota dopo l'anticipazione del nostro giornale, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, che prosegue: "Da settimane Forza Italia ha chiesto, sulla scorta delle rassicurazioni fornite dal Casinò di Sanremo dal punto di vista sanitario, che venisse data la possibilità di far ripartire questa attività fondamentale per l’economia e l’immagine della Liguria. La decisione di oggi, seppur tardiva, è comunque un ottimo segnale che consentirà a un territorio provato dall’epidemia del Covid di ripartire".