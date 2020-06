Ventimiglia: mercoledì le code al confine, oggi i controlli delle certificazioni sui treni. Non c'è pace per i lavoratori frontalieri

Non c’è pace per i lavoratori frontalieri. Dopo le code dei giorni scorsi e soprattutto mercoledì, ora sui treni arrivano i controlli delle attestazioni dei datori di lavoro, ma non mancano le polemiche.

Sul caso interviene Roberto Parodi, segretario del Fai, che non le manda a dire: “Non voglio entrare in polemica con il console di Francia a Ventimiglia, Roger Brochiero – ha detto - ma non posso neanche passare per stupido insieme a tutti i frontalieri che si sono trovati bloccati alla frontiera mercoledì”.

Parodi è arrabbiatissimo quando lo raggiungiamo di buon mattino mentre si reca al lavoro: “Io non sto facendo nessuna campagna elettorale – prosegue – visto che non sono candidato da nessuna parte e, nelle mie dichiarazioni, non ho nominato nessun politico nonostante avessi avuto contatti per sbloccare la situazione, con molti quella mattina”. Brochiero ha rilasciato alcune dichiarazioni al Secolo XiX, nelle quali evidenzia delle giustificazioni sulle code di mercoledì: “Sono dichiarazioni – risponde in merito Parodi – che non stanno ne in cielo né in terra. Alle 7 del mattino non c'era un francese in rientro dall'Italia per comprarsi le sigarette ed è altrettanto falso che una corsia era destinata agli scooter, come falsa è la ricerca di clandestini. Per quanto riguarda la riapertura di Ponte San Luigi forse era prevista ma non è quello che ha dichiarato a Nice Matin il delegato della polizia francese, ovvero che la frontiera restava chiusa”.

Parodi è un fiume in piena e prosegue: “Come sono andate le cose lo hanno visto e migliaia di persone lo hanno vissuto sulla propria pelle. Adesso ci venite a dire che è ancora colpa nostra. Io ero presente in frontiera e il giorno prima mi sono subito in prima persona la coda. È troppo facile parlare seduti da un ufficio. Mi meraviglia anche come Massimo Giordanengo, un amico da anni, con la sua intelligenza possa bersi questa storia. Adesso prenderci per scemi tutti per giustificarsi su un tappo creato in frontiera, tra l'altro documentato dai media, che ritengo ancora una forma di ritorsione è offensivo non nei miei confronti ma in quei lavoratori quel giorno hanno subito e rischiato il posto di lavoro”.

Intanto, questa mattina ai lavoratori che stanno andando in Francia e nel Principato di Monaco vengono chieste le attestazioni che comprovano il loro impiego.